Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    11,2 тысячи квадратных метров жилья планируют сдать в Нуринском районе Карагандинской области

    8 Февраля 2021, 21:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О развитии Нуринского района в 2021 году рассказали на онлайн-совещании под председательством акима Карагандинской области Жениса Касымбека. Отмечена эффективность государственных программ для улучшения жизни на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В минувшем году в Нуринском районе реализовано 17 проектов по Дорожной карте занятости. Это позволило улучшить социальную и инженерную инфраструктуру. В сёлах стало больше хороших дорог, приводят в порядок водопроводные сети. В Нуре начали строительство бассейна, объект должны сдать в этом году. В селе Баршино благодаря спецпроекту «Ауыл - ел бесігі» решился вопрос с теплом в местной больнице - капитально отремонтировали котельную.

    «Определённая работа проведена. Думаю, жители района это оценивают. В этом году запланирован ряд проектов по «Ауыл - ел бесігі». В прошлом году по программе «Нұрлы жер» увеличили строительство жилья. Необходимо строить ещё больше», - сказал аким области Женис Касымбек.

    Подробнее о планах на 2021 год сообщил аким района Аян Шалмаганбетов.

    По «Ауыл - ел бесігі» профинансировали строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кертинды. В селе Музбель отремонтируют школу и дороги.

    В этом году на средства областного бюджета запланирована реконструкция автодороги Нура - Шахтёрское - Пржевальское.

    «В 2020 году завершилась реконструкция водопроводных сетей в посёлке Нура и селе Акмешит. В этом году выделены средства на реконструкцию водопроводных сетей в селе Жанбобек», - информировал глава района.

    По его словам, жилищное строительство запланировано в объёме 11,2 тыс. кв. м, с ростом на 6,7%. По программе «Нұрлы жер» в райцентре должны сдать 20 двухквартирных домов для предоставления арендного жилья.

    Власти уделяют внимание и созданию условий для занятий спортом. В этом году намерены открыть корты для занятий хоккеем и футболом в Нуре и селе Ахмет. В райцентре обустроят баскетбольную площадку и беговую дорожку с тартановым покрытием.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Инфраструктурные проекты Карагандинская область ЖКХ Строительство Жилье Рухани жаңғыру Регионы Казахстана Нурлы жер Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски