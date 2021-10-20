11,2 трлн тенге инвестиций планируется привлечь в обрабатывающую промышленность Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца 2025 года планируется привлечь 11,2 трлн. тенге инвестиций в обрабатывающую промышленность, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Предоставлена информация по направлению «индустриально-инновационное развитие» Национального проекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

«Цель направления – производство конкурентоспособной продукции обрабатывающей промышленности. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности; увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности», – говорится в сообщении.

Отмечено, что решение данных задач приведет к достижению стратегических показателей: рост производительности труда в обрабатывающей промышленности на 38,9% к уровню 2019 года; рост инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность на 79,5% к уровню 2019 года; номинальный рост объемов производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к уровню 2020 года.

При этом доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии, увеличится до 23%. Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличится до 19 трлн тенге.

Сообщается также, что в результате реализации этих планов, за счет запуска новых производств, увеличатся налоговые поступления. До конца 2025 года ожидает поступление 9,1 трлн тенге налоговых отчислений. Также до конца 2025 года планируется привлечь 11,2 трлн тенге инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность. К этому же сроку планируется увеличение объемов производства экспортоориентированной продукции до 9,1 млрд долл. США. На 31,5% к уровню 2020 года вырастет зарплата работников обрабатывающей промышленности. До конца 2025 года будет создано 100,3 тыс. постоянных рабочих мест.

На реализацию направления индустриально-инновационного развития в 2021-2025 годах из республиканского бюджета предусмотрено 264,3 млрд тенге.