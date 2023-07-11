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    11-12 июля изменятся городские маршруты Алматы

    11 Июля 2023, 12:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Информацию об изменении городских маршрутов в связи с дорожными ремонтными работами на 11-12 июля передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    №86 – В западном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – КТ «Торайгырова/Мустафина»;

    №86 – В обратном направлении – ул. Торайгырова – ул. Навои – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – пр. Сейфуллина – разворот на кольце – пр. Аль Фараби (восток) – далее по схеме;

    №127 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – пр. Сейфуллина – разворот на кольце – пр. Аль Фараби (восток) – далее по схеме;

    №127 – В обратном направлении – без изменений;

    №68 – В северном направлении – КТ «Ул. Алматинская» – ул. Вишневская – ул. Алматинская – Ул. Рахмадиева – ул. Какимбека Салыкова – ул. Центральная – ул. Жаксылыка Ушкемпирова – КТ «Санаторий Коктем»;

    №68 – В обратном направлении – КТ «Санаторий Коктем» – ул. Жаксылыка Ушкемпирова – ул. Центральная – ул. Какимбека Салыкова – Ул. Рахмадиева – ул. Алматинская – ул. Жарокова – КТ «Ул. Алматинская»;

    №38а – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – пр. Сейфуллина – разворот на кольце – пр. Аль Фараби (восток) – далее по схеме;

    №38 – Без изменений;

    №63а – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – пр. Сейфуллина – разворот на кольце – пр. Аль Фараби (восток) – далее по схеме;

    №63 – Без изменений;

    №211 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – ул. Байтурсынова – КТ «Дворец спорта»;

    №211 – В обратном направлении – без изменений;

    №34 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

    №34 – В обратном направлении – без изменений;

    №135 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

    №135 – В обратном направлении – без изменений;

    №77 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

    №77 – В обратном направлении – без изменений;

    №32 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

    №32 – В обратном направлении – без изменений;

    №103 – В восточном направлении – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

    №103 – В обратном направлении – без изменений;

    №116 – В восточном направлении – ул. Витебская – пр. Аль Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – пр. Аль Фараби (запад) – далее по схеме;

    №116 – В обратном направлении – без изменений.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Алматы Транспорт Дороги
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