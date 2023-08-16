109 повреждений выявлено в сетях теплоснабжения Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким области Асаин Байханов побывал с рабочим визитом в Экибастузе, где проверил ход ремонтов на ТЭЦ, а также магистральных и внутриквартальных сетях теплоснабжения. Кроме этого, глава региона провел заседание оперативного штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Экибастузской ТЭЦ продолжается ремонт котлов и основного оборудования. В работах задействованы более 270 человек. Работы идут согласно утвержденному графику», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

На котлоагрегатах №11, №12, №13, №14, № 15 ведутся ведутся работы по монтажу и сборке каркаса котлов и горелок, экранных панелей, газоходов, пылепроводов и др.

До конца августа планируется завершить реконструкцию 4 тепловых магистралей. На этих участках работают более 120 человек и 48 единиц спецтехники. Уже выполнен монтаж новых сетей и тепловых камер, в скором времени будет произведена врезка абонентов, после чего специалисты проведут промывку и опрессовку новых сетей. Все сварочные работы на сетях ведутся ультразвуковым методом дефектоскопии.

«Активно идет подготовка к приему тепла жилым фондом. По информации акима Экибастуза акты готовности получили 643 МЖД (из 690 МЖД). На данных домах выполнены промывка и опрессовка тепловых узлов и внутренних систем. В 490 МЖД выполнена наладка системы, установлены дроссельные устройства и проведено шайбирование», - добавили в акимате Павлодарской области.

По итогам гидравлических испытаний в Экибастузе на наиболее уязвимых участках сетей были выявлены 109 повреждений. На сегодня устранен 71 порыв.

Аким области поручил держать вопрос подготовки к отопительному сезону на особом контроле, не снижать темпы работ и их качество. Управлению жилищно-коммунального хозяйства совместно с акиматом города Экибастуз поручено подготовить необходимую документацию для последующего строительства новой магистрали ТМ 7/2 и резервного водовода технической воды.