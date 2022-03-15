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    109 лавиноопасных участков находятся в Алматинской области - ДЧС

    15 Марта 2022, 13:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области в период с 15 по 18 марта сохраняется лавинная опасность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

    «На территории Алматинской области имеются 109 лавиноопасных участков, которые находятся: в Енбекшиказахском, Талгарском, Карасайском, Саркандском, Ескельдинском районах и городе Текели, а также по Южному склону хребта гор Иле-Алатау и по северному хребту гор Жетысу Алатау. В основном сход снежных лавин происходят по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что в связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период с 15 по 18 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Безопасность Регионы Казахстана МЧС ДЧС Природа
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