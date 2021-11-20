Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    109 беженцев пострадали на границе Беларуси и Польши

    20 Ноября 2021, 21:38

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Следственный комитет Республики Беларусь установил 109 потерпевших беженцев от действий польской стороны на границе. Об этом сообщил журналистам начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    «Следователи уже четвертые сутки проводят работу по документированию обстоятельств антигуманного поведения польской стороной в результате применения водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ в отношении беженцев, желающих получить убежище в ЕС. На сегодняшний день установлены 109 пострадавших лиц. Среди них 22 женщины, 15 детей, из них 10 малолетних», - сказал Игорь Черняк.

    По его словам, все потерпевшие допрошены.«В отношении них назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование продолжается», - отметил начальник отдела.

    Что касается характера травм, то речь в основном идет о жжении в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружении, тошноте. «Скорее всего, это отравление химикатами. Данные обстоятельства подтверждены экспертным путем», - добавил Игорь Черняк.

    Как сообщалось ранее, на границах Польши и стран Балтии возник миграционный кризис, в ходе которого сотни мигрантов из ближневосточных стран пытаются прорваться через границы ЕС с белорусской территории.

    В ООН предложили пути урегулирования гуманитарной ситуации на границе Беларуси с Польшей.

    Автор:

    Происшествия Беларусь Польша мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 80 увеличилось количество жертв кораблекрушения у берегов Греции
    Число перемещенных лиц в мире достигло рекордных 110 миллионов
    ЕС обещает сотни миллионов евро Тунису за защиту от мигрантов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков