1082 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 203,

город Алматы - 307,

город Шымкент - 28,

Акмолинская область - 60,

Актюбинская область - 25,

Алматинская область - 91,

Атырауская область - 49,

Восточно-Казахстанская область - 14,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 55,

Карагандинская область - 101,

Костанайская область - 46,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 45,

Северо-Казахстанская область - 27,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлено 226 767 заболевших.