08:16, 07 Июнь 2021 | GMT +6
1081 казахстанец выздоровел от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1081 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 185,
город Алматы - 201,
Акмолинская область - 89,
Алматинская область - 55,
Атырауская область - 115,
Восточно-Казахстанская область - 26,
Западно-Казахстанская область - 22,
Карагандинская область - 237,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 14,
Мангистауская область - 62,
Павлодарская область - 20,
Северо-Казахстанская область - 29.
Итого выздоровевших в Казахстане - 367285.