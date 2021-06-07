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    08:16, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    1081 казахстанец выздоровел от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1081 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 185,

    город Алматы - 201,

    Акмолинская область - 89,

    Алматинская область - 55,

    Атырауская область - 115,

    Восточно-Казахстанская область - 26,

    Западно-Казахстанская область - 22,

    Карагандинская область - 237,

    Костанайская область - 26,

    Кызылординская область - 14,

    Мангистауская область - 62,

    Павлодарская область - 20,

    Северо-Казахстанская область - 29.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 367285.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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