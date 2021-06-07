1081 казахстанец выздоровел от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1081 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 185,

город Алматы - 201,

Акмолинская область - 89,

Алматинская область - 55,

Атырауская область - 115,

Восточно-Казахстанская область - 26,

Западно-Казахстанская область - 22,

Карагандинская область - 237,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 14,

Мангистауская область - 62,

Павлодарская область - 20,

Северо-Казахстанская область - 29.

Итого выздоровевших в Казахстане - 367285.



