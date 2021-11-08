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1080 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
8 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1080 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 61,
город Алматы - 114,
город Шымкент - 10,
Акмолинская область - 134,
Алматинская область - 67,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 263,
Карагандинская область - 131,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 110,
Павлодарская область - 34,
Северо-Казахстанская область - 79,
Туркестанская область - 54.
Итого выздоровевших в Казахстане - 901843.
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