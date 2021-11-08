1080 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1080 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 61,

город Алматы - 114,

город Шымкент - 10,

Акмолинская область - 134,

Алматинская область - 67,

Атырауская область - 7,

Восточно-Казахстанская область - 263,

Карагандинская область - 131,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 110,

Павлодарская область - 34,

Северо-Казахстанская область - 79,

Туркестанская область - 54.

Итого выздоровевших в Казахстане - 901843.



