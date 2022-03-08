108  пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии – МВК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 распространила актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 08.03.2022 г. Об этом передает МИА «Казинформ».

На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 972 человек (12 899 КВИ+ и 1 073 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 409 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 563 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 108 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 41 пациент, на аппарате ИВЛ – 20 пациентов.