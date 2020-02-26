108 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане 108 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления. Об этом стало известно в ходе заседания областного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

По информации заместителя начальника ДЧС Каната Абдилова, глубина промерзания земли составляет от 5 см в селе Шемонаиха и до 105 см в селе Акжар Тарбагатайского района. Большая высота снежного покрова наблюдается в районе Алтай - 130 см, в Глубоковском районе -120 см, в Шемонаихинском -108, Курчумском -106, Кокпектинском - 90, Урджарском - 83.

В соответствии с поручением акима области Даниала Ахметова был проведен облет паводкоопасных районов. Таким образом, при возможных неблагоприятных условиях погоды, предстоящих повышениях температуры воздуха и выпадении осадков в виде дождя, критическая ситуация может случиться в 108 населенных пунктах. При этом высока вероятность подтопления населённых пунктов, расположенных в бассейнах рек Бухтарма, Тургусун, Уба, Глубочанка. Также высока вероятность формирования склонных потоков в горной местности в Урджарском, Кокпектинском районах.

«При таких обстоятельствах чрезвычайная ситуация может случиться на 11 участках в Усть-Каменогорске, в двух населенных пунктах близ Риддере, трех близ Семея, Бородулихи, в четырех – в Аягозском и Урджарском районах, пяти - в Абайском, Жарминском, Зайсанском, Тарбагатайском районах, в шести - Уланском, Шемонаихинском районах. Также в семи пунктах Кокпектинского и Курчумского районах, восьми Катон-Карагайского района, десяти в Бескарагае, двенадцати в районе Алтай, пятнадцать в Глубоковском», - отметил Канат Абдилов.

Начаты работы по увеличению свободной емкости Шульбинского водохранилища, что создаст резервный объем на 620 млн кубов. Это позволит принять пиковое поступление паводковых вод, сдержать уровень воды в реке Иртыш на безопасных параметрах. Во всех городах и районах начаты противопаводковые мероприятия, по каждому населенному пункту разработаны и уже в реализации детальные планы.

По данным К.Абдилова, на областных дорогах очищено 457 водопропускных сооружений и мостов, на республиканских - 61. Вывезено более 700 тысяч кубов снега, проведена очистка 1888 водопропускных сооружений,177 каналов и арыков. Заготовлено 65 тысяч единиц мешкотары, 4,1 тысячи тонн инертного материала. Однако, как заметил заместитель начальника ДЧС ВКО, недостаточно активно проводится работа по очистке водопропускных сооружений, каналов и арыков в Риддере, Кокпектинском районе.

Кроме того, инспекционно были обследованы эвакуационные пункты городов и районов. Из 108 населенных пунктов, находящихся в зоне риска, в 74-х эвакуационные пункты готовы и могут принять 1676 человек. Проводится работа по корректировке мест временного размещения. 24 февраля в городах и районах приступили к работе группы, которые контролируют принятые меры по подготовке эвакуационных пунктов, а также выполнение противопаводковых мероприятий.

На днях в Усть-Каменогорске спасатели провели тактико-специальные учения в рамках РКШУ «Коктем -2020». Общее количество задействованного личного состава в учениях составило 95 человек и 24 единицы спецтехники. В учениях спасатели области продемонстрировали вездеход «Шерп», который может преодолевать препятствия до 70 сантиметров, взбираться на крутые склоны и даже плавать. В целом, по предварительному прогнозу на март, по данным РГП «Казгидромет», температура воздуха ожидается около нормы, количество осадков больше нормы.

«Ситуация непростая. Действительно, мы имеем высокие снегозапасы. Необходимо продолжать работу. Я еженедельно провожу селекторные совещания по этому вопросу, действует рабочая группа. Поручаю всем акимам провести комиссионные обследования 108 населенных пунктов, составить паспорт пунктов, определить пути отхода и сброса воды, подготовить памятки для жителей, чтобы там был полный алгоритм действий. Также необходимо закупить недостающие мотопомпы и другую технику. Необходимо внимательно просмотреть, прочистить в каждом населенном пункте водопропускные сооружения, арыки и каналы, чтобы не повторилась история 2018 года, когда произошли подтопления из-за того, что водоотводная канава была заполнена строительным мусором. Соответствующим службам необходимо обеспечить контроль спуска воды из Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ. А также продолжить работу по вывозу снега из городов и районов», - заключил Даниал Ахметов.

Фото: инфоцентр ВКО