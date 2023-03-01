108-летнюю труженицу тыла поздравили с Днем благодарности в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в день благодарности отметили ветеранов труда и долгожителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил матерей, жен известных актюбинцев, тружениц тыла, долгожителей и поблагодарил их за вклад в развитие региона. Так, аким посетил ветерана просвещения, библиотечной сферы, супругу писателя Тобыка Жармагамбетова Сапию Кенжебайкызы.

Глава региона поблагодарил Сапию Кенжебайкызы за весомый вклад в развитие региона, воспитание подрастающего поколения.

Благодарственное письмо, цветы и подарки также были вручены долгожительнице Жакибай Бисенгалиевой, которой в текущем году исполнилось 108 лет. Труженица тыла, во время войны она работала в колхозе, является вдовой инвалида ВОВ. Награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.

Матери известного казахского исследователя искусств, кюйши Абдулхамита Райымбергенова Хатиме Райымбергеновой в этом году исполнится 90 лет. Она заслуженный ветеран просвещения, четверо ее сыновей пошли по стопам матери.

«Благодаря вам и достойным представителям вашего поколения Актюбинская область взрастила достойных сыновей и дочерей, которые сегодня работают на благо Казахстана. От лица всех актюбинцев благодарю вас за бесценный труд, знания, которые вы дали не одному поколению, и большой вклад в воспитание молодежи», - сказал аким области Ералы Тугжанов.



