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    108-летнюю труженицу тыла поздравили с Днем благодарности в Актобе

    1 Марта 2023, 23:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе в день благодарности отметили ветеранов труда и долгожителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил матерей, жен известных актюбинцев, тружениц тыла, долгожителей и поблагодарил их за вклад в развитие региона. Так, аким посетил ветерана просвещения, библиотечной сферы, супругу писателя Тобыка Жармагамбетова Сапию Кенжебайкызы.

    Глава региона поблагодарил Сапию Кенжебайкызы за весомый вклад в развитие региона, воспитание подрастающего поколения.

    Благодарственное письмо, цветы и подарки также были вручены долгожительнице Жакибай Бисенгалиевой, которой в текущем году исполнилось 108 лет. Труженица тыла, во время войны она работала в колхозе, является вдовой инвалида ВОВ. Награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.

    Матери известного казахского исследователя искусств, кюйши Абдулхамита Райымбергенова Хатиме Райымбергеновой в этом году исполнится 90 лет. Она заслуженный ветеран просвещения, четверо ее сыновей пошли по стопам матери.

    «Благодаря вам и достойным представителям вашего поколения Актюбинская область взрастила достойных сыновей и дочерей, которые сегодня работают на благо Казахстана. От лица всех актюбинцев благодарю вас за бесценный труд, знания, которые вы дали не одному поколению, и большой вклад в воспитание молодежи», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Общество Актобе
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