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108 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
8 Июня 2020 16:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 28,
город Алматы - 22,
город Шымкент - 12,
Атырауская область - 16,
Карагандинская область - 8,
Мангистауская область - 14,
Кызылординская область - 2,
Костанайская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 7484.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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