108 человек доставили в больницу из-за жары в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В общей сложности 108 человек, пострадавших из-за жары во время церемонии открытия 25-го всемирного слета скаутов в южнокорейской провинции Северная Чолла, были доставлены в больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Церемония открытия всемирного слета, получившего название «Культурная Олимпиада для Молодежи», состоялась в среду вечером. В этом году около 43 000 молодых скаутов из 158 стран собрались на мероприятие на юго-западном побережье страны.

По данным оргкомитета, в общей сложности 108 участников пострадали от жары. 31 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на головную боль и боли в животе. Два человека все еще находятся на лечении в медицинских учреждениях.

Организационный комитет заявил, что привлечет дополнительный медицинский персонал — 30 врачей и 60 медсестер — и увеличит количество коек до 220 для ухода за пациентами на территории лагеря. На данный момент здесь развернуты 70 коек.

Сообщается, что незадолго до финальной части мероприятия несколько человек упали в обморок. Пожарные потребовали остановить мероприятие.

Позже представители оргкомитета пообещали принять дополнительные меры для защиты скаутов от аномальной жары.

Ожидается, что жаркая погода сохранится в провинции до конца слета. В 14 районах провинции Северная Чолла, включая Буан, будет объявлено предупреждение о сильной жаре.