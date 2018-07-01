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107 молодых специалистов не допустили к участию в госпрограмме в Алматинской области

31 Июля 2018 00:22 196
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107 молодых специалистов не допустили к участию в госпрограмме в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Кегенском районе Алматинской области 107 молодых специалистов не допустили к участию в госпрограмме «С дипломом в село», передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Об этом стало известно в ходе работы совета по этике, состоявшегося в региональном департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции.

Отмечается, что члены совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя районного отдела экономики и бюджетного планирования.

«По итогам проведенного анализа было ясно, что 189 молодых специалистов претендовали на получение бюджетного кредита по программе «С дипломом в село». Заявки 82 специалистов удовлетворены, а документы 107 молодых профессионалов, которые стремились работать в сельской местности, не были занесены на рассмотрение соответствующей комиссии», - пояснили в ведомстве.

Члены совета по этике в бездействиях должностного лица усмотрели неправомерность и рекомендовали его привлечь к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности».

 

 

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Ключевые слова: общество, Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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