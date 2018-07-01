107 молодых специалистов не допустили к участию в госпрограмме в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Кегенском районе Алматинской области 107 молодых специалистов не допустили к участию в госпрограмме «С дипломом в село», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом стало известно в ходе работы совета по этике, состоявшегося в региональном департаменте Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции.
Отмечается, что члены совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении руководителя районного отдела экономики и бюджетного планирования.
«По итогам проведенного анализа было ясно, что 189 молодых специалистов претендовали на получение бюджетного кредита по программе «С дипломом в село». Заявки 82 специалистов удовлетворены, а документы 107 молодых профессионалов, которые стремились работать в сельской местности, не были занесены на рассмотрение соответствующей комиссии», - пояснили в ведомстве.
Члены совета по этике в бездействиях должностного лица усмотрели неправомерность и рекомендовали его привлечь к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном соответствии занимаемой должности».
- Потерявшийся в горах 7-летний мальчик умер в первую ночь исчезновения
- Найдено тело потерявшегося 13 дней назад мальчика в Алматинской области
- Новый начальник департамента по делам обороны назначен в Алматинской области
- Патриотическая эстафета стартовала в Мангистауской области
- Полиция разыскала 428 должников по алиментам в ВКО
- Что советуют астрологи во время лунного затмения
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана