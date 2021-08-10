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107 казахстанцев умерли за сутки от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
10 Августа 2021 08:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным Министерства здравоохранения РК, 107 казахстанцев умерли от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками КВИ за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Больше всего случаев коронавируса с летальным исходом зарегистрировано в Шымкенте (20), Алматы (15), Караганде (12).
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