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    107 дорожно-транспортных происшествий за сутки совершено в Нур-Султане

    24 Ноября 2021, 18:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Нур-Султана предупреждают водителей быть внимательными на дорогах.За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в результате пострадало шесть человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

    Только сегодня с 08:00 часов произошло 78 ДТП. Так, 24 ноября текущего года в 00 часов 59 минут 21-летний водитель автомашины марки «Hyundai H-1», следуя по улице Бараева в сторону улицы Уалиханова, не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение с автомашиной марки «Nissan Maxima». От удара совершил наезд на забор уличного ограждения и опрокинулся в тоннель, где столкнулся еще с одной автомашиной марки «Toyota Estima».

    В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

    В отношении водителя «Hyundai H-1» возбуждено административное производство по части первой статьи 610 КРКоАП. Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана.

    «Департамент полиции г. Нур-Султана в связи с погодными условиями обращается к водителям быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Предельно внимательными нужно быть и пешеходам», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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