107 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК. В городе Астане - 17, городе Алматы - 14, городе Шымкенте - 2, Акмолинской области-10, Актюбинской области-5, Алматинской области-1, Восточно-Казахстанской области-5, Абайской области-2, Жамбылской области-1, Западно-Казахстанской области-7, Карагандинской области-9, Улытауской области-3, Костанайской области-15, Кызылординской области-1, Мангистауской области-5, Павлодарской области-2, Северо-Казахстанской области-7, Туркестанской области-1. Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев.

