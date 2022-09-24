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    107 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

    24 Сентября 2022, 08:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    В городе Астане - 17,

    городе Алматы - 14,

    городе Шымкенте - 2,

    Акмолинской области-10,

    Актюбинской области-5,

    Алматинской области-1,

    Восточно-Казахстанской области-5,

    Абайской области-2,

    Жамбылской области-1,

    Западно-Казахстанской области-7,

    Карагандинской области-9,

    Улытауской области-3,

    Костанайской области-15,

    Кызылординской области-1,

    Мангистауской области-5,

    Павлодарской области-2,

    Северо-Казахстанской области-7,

    Туркестанской области-1.

    Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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