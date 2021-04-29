107 человек умерли от коронавируса в ЗКО с начала года

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области с начала года от коронавируса умерли 107 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков на брифинге Службы региональных коммуникаций, в январе умерли 28 человек, в феврале - 15, в марте - 30, в апреле - 34 человека. Из числа умерших 58 – женщины, 49 – мужчины. У 98% из числа умерших были хронические заболевания, в том числе у 75% заболевания сердечно-сосудистой системы, у 13% - сахарный диабет, у 12% - другие заболевания. До настоящего времени в регионе заболели коронавирусной инфекцией 19 030 человек, из них 78% (14 891) выздоровели. Всего в области скончались от коронавирусной инфекции 276 человек. В настоящее время в 4 карантинных стационарах на 195 мест находятся на лечении 19 пациентов.

«В настоящее время в 11 инфекционных стационарах на 1 115 мест лечатся 603 человека. Из них 40 пациентов в реанимационных отделениях. Большинство пациентов пожилые люди. Из общего числа пациентов 50 человек в возрасте до 50 лет, 4 в возрасте 50-60 лет, 23 – 60-80 лет, 11 - старше 80 лет. У 32 пациентов есть хронические заболевания – у 23 - сердечно-сосудистые, у 9 - сахарный диабет», – сказал А. Калибеков.

Напомним, в Западно-Казахстанской области 674 человека находятся на лечении в 11 инфекционных стационарах.