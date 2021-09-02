10644 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 10644 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1295,

город Алматы - 3859,

город Шымкент - 720,

Акмолинская область - 58,

Актюбинская область - 778,

Алматинская область - 114,

Атырауская область - 636,

Восточно-Казахстанская область - 231,

Жамбылская область - 171,

Западно-Казахстанская область - 135,

Карагандинская область - 1380,

Костанайская область - 283,

Кызылординская область - 90,

Мангистауская область - 350,

Павлодарская область - 337,

Северо-Казахстанская область - 108,

Туркестанская область - 99.

Итого выздоровевших в Казахстане – 691 480.