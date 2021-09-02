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10644 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
2 Сентября 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 10644 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1295,
город Алматы - 3859,
город Шымкент - 720,
Акмолинская область - 58,
Актюбинская область - 778,
Алматинская область - 114,
Атырауская область - 636,
Восточно-Казахстанская область - 231,
Жамбылская область - 171,
Западно-Казахстанская область - 135,
Карагандинская область - 1380,
Костанайская область - 283,
Кызылординская область - 90,
Мангистауская область - 350,
Павлодарская область - 337,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 99.
Итого выздоровевших в Казахстане – 691 480.
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