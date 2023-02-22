106 млн тенге в фонд AFAD передал замдиректора Национальной волонтерской сети

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Национальной волонтерской сети Айбек Досымбетов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Казахстане Уфуком Экиджи и передал 106 млн тенге в фонд AFAD. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министертсва информации и общественного развития РК.

Во встрече приняли участие директор фонда «Зекет» и благотворительности ДУМК Максатбек Каиргалиев и директор республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» МИОР РК Элина Паули.

В ходе встречи Уфук Экиджи поблагодарил народ и Правительство Казахстана за оказанную помощь в эти трудные времена.

Как сообщалось, Национальная волонтерская сеть при координации Министерства информации и общественного развития РК провела работу по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Турции. В Турцию было направлено более 500 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Президент РК также поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы - в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

18 февраля первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции в Алматы. В аэропорту их встретили родственники. Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны.

Посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи высоко оценил поддержку и солидарность Астаны с Анкарой на фоне последствий разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше. Турецкий дипломат отметил, что после стихийного бедствия казахстанский народ и государство протянули руку помощи Турции.





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