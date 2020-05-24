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106 человек выздоровели от КВИ

24 Мая 2020 18:50
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106 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 18,

город Алматы - 46,

город Шымкент - 2,

Алматинская область - 4,

Костанайская область - 3,

Туркестанская область - 3,

Актюбинская область - 4,

Северо-Казахстанская область - 4,

Кызылординская область - 2,

Атырауская область - 2,

Западно-Казахстанская область - 16,

Мангистауская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4320:

г. Нур-Султан – 810

г. Алматы – 1243

г. Шымкент – 220

Акмолинская область – 97

Актюбинская область – 172

Алматинская область – 172

Атырауская область – 226

Восточно-Казахстанская область – 44

Жамбылская область – 164

Западно-Казахстанская область – 242

Карагандинская область – 190

Костанайская область – 59

Кызылординская область – 227

Мангистауская область – 98

Павлодарская область – 146

Северо-Казахстанская область – 33

Туркестанская область – 177

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