106 человек выздоровели от КВИ
город Нур-Султан - 18,
город Алматы - 46,
город Шымкент - 2,
Алматинская область - 4,
Костанайская область - 3,
Туркестанская область - 3,
Актюбинская область - 4,
Северо-Казахстанская область - 4,
Кызылординская область - 2,
Атырауская область - 2,
Западно-Казахстанская область - 16,
Мангистауская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4320:
г. Нур-Султан – 810
г. Алматы – 1243
г. Шымкент – 220
Акмолинская область – 97
Актюбинская область – 172
Алматинская область – 172
Атырауская область – 226
Восточно-Казахстанская область – 44
Жамбылская область – 164
Западно-Казахстанская область – 242
Карагандинская область – 190
Костанайская область – 59
Кызылординская область – 227
Мангистауская область – 98
Павлодарская область – 146
Северо-Казахстанская область – 33
Туркестанская область – 177
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