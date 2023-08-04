Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    105 казахстанских детей не посещают школу

    4 Августа 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По всем подобным случаям Министерство просвещения РК проводит работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно нашему приказу по организации образования, все школы должны сообщать о таких случаях в комиссию для принятия комплексных мер по таким фактам. На сегодня есть 105 фактов непосещения детьми школ и по всем случаям министерством проводится работа: беседы с родителями, а также если эти дети имеют какие-то трудности и проблемы, эти вопросы решаются совместно с социальными службами», - сказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Ранее сообщалось о том, что 1 сентября текущего года в школу пойдут 380 тысяч первоклассников, общее количество обучающихся в школах составит более 3,5 млн детей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Общество Минпросвещения РК школа Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проконтролировать подготовку к учебному году поручил аким области Абай
    Бесплатный детский бассейн открыли в Павлодаре
    Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    Ярмарка детских товаров проходит в Астане
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы