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105 казахстанских детей не посещают школу

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Августа 2023, 13:22
105 казахстанских детей не посещают школу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По всем подобным случаям Министерство просвещения РК проводит работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно нашему приказу по организации образования, все школы должны сообщать о таких случаях в комиссию для принятия комплексных мер по таким фактам. На сегодня есть 105 фактов непосещения детьми школ и по всем случаям министерством проводится работа: беседы с родителями, а также если эти дети имеют какие-то трудности и проблемы, эти вопросы решаются совместно с социальными службами», - сказал вице-министр просвещения РК Едил Оспан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось о том, что 1 сентября текущего года в школу пойдут 380 тысяч первоклассников, общее количество обучающихся в школах составит более 3,5 млн детей.


Образование   Общество   Минпросвещения РК   школа   Дети  
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