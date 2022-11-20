104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Долгожительница, которой исполнилось 104 года, проголосовала на выборах Президента в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Бальзиба Мажитова родилась в 1918 году. Сейчас ей 104 года. В годы войны она доблестно трудилась в тылу. У нее 12 детей, 28 внуков, 34 правнука , 1 праправнук. Долгожительница сделала свой выбор и благословила будущее страны.

«Да здравствует наша страна, пусть люди живут в мире. Я видела много трудностей в своей жизни, желаю, чтобы последующие поколения с таким не столкнулись. Пусть наша Независимость будет вечной»,- сказала Бальзида Мажитова.

Всего в Атырауской области на голосование из дома поступило 773 заявления от избирателей с инвалидностью, больных и пожилых людей. Как ранее сообщалось, на месторождение Кашаган урну для голосования доставило судно на воздушной подушке.





