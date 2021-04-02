08:15, 02 Апрель 2021 | GMT +6
1034 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1034 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 348,
город Алматы - 246,
город Шымкент - 10,
Акмолинская область - 67,
Актюбинская область - 28,
Алматинская область - 43,
Атырауская область - 54,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 65,
Карагандинская область - 84,
Костанайская область - 15,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 23,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 221 347.