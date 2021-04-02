1034 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1034 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 348,

город Алматы - 246,

город Шымкент - 10,

Акмолинская область - 67,

Актюбинская область - 28,

Алматинская область - 43,

Атырауская область - 54,

Восточно-Казахстанская область - 24,

Западно-Казахстанская область - 65,

Карагандинская область - 84,

Костанайская область - 15,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 23,

Северо-Казахстанская область - 18,

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 221 347.



