1032 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 032 человека выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы - 146,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 28,

в Актюбинской области - 41,

в Алматинской области - 12,

в Атырауской области - 23,

в ВКО - 27,

в Жамбылской области - 247,

в ЗКО - 367,

в Карагандинской области - 32,

в Костанайской области - 10,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 31,

в СКО - 56,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровело 1 279 719 человек от COVID-19.







