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    08:15, 11 Март 2022 | GMT +6

    1032 казахстанца выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 032 человека выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане - 6,

    в городе Алматы - 146,

    в городе Шымкенте - 0,

    в Акмолинской области - 28,

    в Актюбинской области - 41,

    в Алматинской области - 12,

    в Атырауской области - 23,

    в ВКО - 27,

    в Жамбылской области - 247,

    в ЗКО - 367,

    в Карагандинской области - 32,

    в Костанайской области - 10,

    в Кызылординской области - 2,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 31,

    в СКО - 56,

    в Туркестанской области - 4.

    Всего в стране выздоровело 1 279 719 человек от COVID-19.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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