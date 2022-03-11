08:15, 11 Март 2022 | GMT +6
1032 казахстанца выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 032 человека выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы - 146,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 28,
в Актюбинской области - 41,
в Алматинской области - 12,
в Атырауской области - 23,
в ВКО - 27,
в Жамбылской области - 247,
в ЗКО - 367,
в Карагандинской области - 32,
в Костанайской области - 10,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 31,
в СКО - 56,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровело 1 279 719 человек от COVID-19.