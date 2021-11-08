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1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

8 Ноября 2021 08:00
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1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1031 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 115,

город Алматы - 135,

город Шымкент - 10,

Акмолинская область - 89,

Актюбинская область - 9,

Алматинская область - 34,

Атырауская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 60,

Жамбылская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 15,

Карагандинская область - 111,

Костанайская область - 119,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 139,

Северо-Казахстанская область - 142,

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 949630 заболевших.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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