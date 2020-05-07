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    103-летнего ветерана ВОВ поздравили в Павлодарской области

    7 Мая 2020, 21:40

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – О боевом пути, о ранении, контузии и боевых друзьях рассказал своим гостям – сотрудникам службы пробации Щербактинского района Павлодарской области ветеран войны Ефим Емельянович Петренко, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Встреча была организована в творческой форме: специально для фронтовика был организован небольшой концерт, в течение которого прозвучали песни военных лет, стихотворения о Победе», - сообщили в пресс-службе.

    Ветеран искренне порадовался неожиданному подарку, подпев знакомым строчкам, выслушав слова поздравлений в стихах. Он радушно встретил гостей, радостно и бодро приветствуя людей, надев воинскую форму. Несмотря на преклонный возраст, а ему исполнилось 103 года, Ефим Емельянович пригласил гостей в дом, где поделился воспоминаниями о своём боевом пути, о ранении и контузии, о работе в мирное время. Он вспомнил друзей-однополчан, забавные случаи на фронте, первый бой.


    «Оптимизм и жизнерадостность, искрящиеся в глазах героя, а также чувство юмора ветерана сделали встречу яркой и незабываемой. Ясная память и твёрдый взгляд Петренко Ефима Емельяновича вселяют уверенность, что и в следующий День Победы мы снова встретимся, чтобы послушать рассказы фронтовика о том, как наши деды и прадеды «приближали День Победы» - рассказали в департаменте.

    Сотрудники службы пробации Щербактинского района Павлодарской области проявили инициативу и вручили герою денежный сертификат.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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