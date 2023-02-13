102 тысячи абитуриентов набрали пороговый балл на январском ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев поделился итогами январского ЕНТ. Около 123 тысяч абитуриентов сдали единое национальное тестирование, 102 тысячи из них набрали пороговый балл, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЕНТ сдали около 123 тысяч человек. Среди них студенты-условники, желающие перевестись из творческих ГОП (группа образовательных программ, прим. ред.) на другие программы, на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию. Из всех тестируемых 95 тысяч (77%) сдали экзамен на казахском языке, 28 тысяч (23%) - на русском, 91 человек - на английском. В январском тестировании приняли участие 274 ребенка с особыми образовательными потребностями», - поделился директор Центра тестирования на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По итогам тестирования, пороговый балл набрали около 102 тысяч поступающих, что составляет 83% от общего количества участников. Средний балл ЕНТ составил 76 баллов. Максимальный балл – 139.

«Все видео пройдут прокторинг до 31 декабря. Если будут выявлены факты использования запрещенных вещей, сертификат аннулируется. Что касается выбора тестируемых, то 19,2% сдали комбинацию математика-физика, 18,6% - биология-химия, 10,2% - творческое ЕНТ, 10% - новая комбинация математика-информатика», - добавил Руслан Емелбаев.



