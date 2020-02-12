102 случая похищения невест зафиксированы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. К АЗИНФОРМ - В 2019 году по республике имело место 210 фактов похищения человека с целью женитьбы, большая часть из них совершены в Туркестанской области - 102 случая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанскую областную прокуратуру.

В Туркестане – 29, Сайрамском районе и городе Кентау - по 19, Жетысайском - 11 и Мактааральском, Келесском и Толебийском районах - по 6 случаев кражи невест.

Причиной совершения этого преступления служит незнание молодежи, что похищение невесты является преступлением.

«В Казахстане лицо, похитившее невесту, и участники похищения привлекаются к ответственности по статье ст. 125 «Похищение человека» Уголовного кодекса. Если девушка не давала своего согласия на брак, то ее похищение считается уголовным преступлением. За совершение этого преступления в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса («Похищение человека») предусматривается наказание в виде лишение свободы от четырех до семи лет, а совершение данного преступления группой лиц наказывается от семи до двенадцати лет лишения свободы.

В соответствии с законом «О браке и семье» брак - добровольный союз. Если одна сторона не согласна, то брак считается «незаконным», - напомнили в прокуратуре.

В прокуратуре области призвали молодёжь неукоснительно соблюдать закон, так как за необдуманные действия можно понести уголовное наказание.

Фото: ernur.kz