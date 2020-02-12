Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    102 случая похищения невест зафиксированы в Туркестанской области

    12 Февраля 2020, 13:28

    ТУРКЕСТАН. К АЗИНФОРМ - В 2019 году по республике имело место 210 фактов похищения человека с целью женитьбы, большая часть из них совершены в Туркестанской области - 102 случая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанскую областную прокуратуру.

    В Туркестане – 29, Сайрамском районе и городе Кентау - по 19, Жетысайском - 11 и Мактааральском, Келесском и Толебийском районах - по 6 случаев кражи невест.

    Причиной совершения этого преступления служит незнание молодежи, что похищение невесты является преступлением.

    «В Казахстане лицо, похитившее невесту, и участники похищения привлекаются к ответственности по статье ст. 125 «Похищение человека» Уголовного кодекса. Если девушка не давала своего согласия на брак, то ее похищение считается уголовным преступлением. За совершение этого преступления в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса («Похищение человека») предусматривается наказание в виде лишение свободы от четырех до семи лет, а совершение данного преступления группой лиц наказывается от семи до двенадцати лет лишения свободы.

    В соответствии с законом «О браке и семье» брак - добровольный союз. Если одна сторона не согласна, то брак считается «незаконным», - напомнили в прокуратуре.

    В прокуратуре области призвали молодёжь неукоснительно соблюдать закон, так как за необдуманные действия можно понести уголовное наказание.

    Фото: ernur.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Генпрокуратура
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи