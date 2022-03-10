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    08:38, 10 Март 2022 | GMT +6

    102  пациента с ковидом находятся в тяжелом состоянии – МВК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальные данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10.03.2022 г. сообщили в МВК по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

    На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 12 804 человека (11 773 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 250 пациентов, на амбулаторном уровне – 11 554 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 102 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 34 пациента, на аппарате ИВЛ – 23 пациента.


    Теги:
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