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    102 несанкционированные свалки ликвидировали в Абайской области

    10 Ноября 2022, 20:36

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Экологическим кодексом в Абайской области разработан трехлетний проект плана мероприятий по охране окружающей среды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    План охватывает ряд экологических вопросов, таких как установление водоохранных зон и полос на реке Иртыш до границы Павлодарской области, строительство и модернизация полигонов ТБО в городе Семее, Бородулихинском, Бескарагайском, Урджарском и Аксуатском и других районах.

    По данным космического мониторинга «Ғарыш Сапары» касательно ликвидации несанкционированных свалок, по области полностью ликвидированы 102 мусорные свалки из 340 участков. По городу Семею из 298 свалок ликвидировано 60, по Бородулихинскому и Бескарагайскому районам несанкционированные свалки полностью ликвидированы. Остальные участки по информации акимата города Семея, будут ликвидированы до конца ноября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Абайская область
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