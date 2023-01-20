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    1019 правонарушителей задержали казахстанские пограничники с начала года

    20 Января 2023, 16:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пограничной службой КНБ РК в усиленном режиме проводится комплекс оперативных, организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение охраны Государственной границы. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета наицональной безопасности РК

    С начала 2023 года пресечено 143 факта незаконного провоза через казахстанскую границу товаров народного потребления, автозапчастей, табачных изделий и других товаров на сумму более 1 млрд 390 млн тенге.

    Задержано 1 019 правонарушителей.

    В Таразе был выявлен и задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации канала незаконной миграции.

    Совместно с органами полиции в города Талдыкоргана задержаны двое казахстанцев, у которых изъято 222 рога сайги.

    В селе Мерке Жамбылской области задержан гражданин Казахстана, у которого по месту проживания обнаружено и изъято 8 кг наркотического вещества «гашиш».

    На пунктах пропуска «Жанажол» (СКО) и «Кордай» (Жамбыл) пресечены попытки незаконного провоза автозапчастей и электронных сигарет на сумму более 160 млн тенге.

    По всем фактам уполномоченными органами проводятся досудебные расследования.

    Также осуществляется работа по модернизации пунктов пропуска. В целях улучшения пропускного режима и создания благоприятных условий пассажирам с 16 января 2023 года в аэропорту города Астаны введена в эксплуатацию автоматизированная система пограничного контроля Q-Gate, которая осуществляет проверку и учет казахстанских граждан, пересекающих границу.

    Автоматизированная система пограничного контроля Q-Gate осуществляет проверку данных паспортов граждан РК и при отсутствии нарушений осуществляет их автоматическую регистрацию в своей базе данных. Для этой процедуры гражданин РК прикладывает свой паспорт на сканер системы Q-Gate.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Пограничники
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