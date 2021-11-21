101 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ в Казахстане: семеро скончались

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 ноября зафиксирован 101 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 199 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 81955, летальных случаев - 5119, выздоровевших - 72659.