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    09:09, 09 Март 2022 | GMT +6

    101 пациент с ковидом находится в тяжелом состоянии - МВК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 09.03.2022 г. распространила МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

    На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 748 человек (12 693 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 348 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 400 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 101 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов, на аппарате ИВЛ – 23 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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