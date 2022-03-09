101 пациент с ковидом находится в тяжелом состоянии - МВК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 09.03.2022 г. распространила МВК по нераспространению COVID-19, передает МИА «Казинформ».

На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 748 человек (12 693 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 348 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 400 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 101 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов, на аппарате ИВЛ – 23 пациентов.