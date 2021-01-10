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    101-летняя бабушка проголосовала в Алматы

    10 Января 2021, 17:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожилые алматинки приняли участие в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов. Из-за пандемии для удобства и безопасности участковые комиссии выехали к ним домой, чтобы они могли отдать свой голос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акимат Жетысуского района Алматы в своем аккаунте в Instagram сообщил, что участковая комиссия посетила жительницу района Культай Садвакасову, которой 101 год и 99-летнюю Таисью Антипину.

    «В Жетысуском районе есть жители, которые уже переступили или подходят к 100-летнему рубежу. В связи с пандемией, а также для удобства и безопасности пожилых людей, наши участковые комиссии выехали к ним домой со специализированными урнами для голосования. Сегодня таким образом сделали свой выбор Культай Садвакасова, 1920 года рождения, Таисья Ивановна Антипина, 1922 года рождения, Маргарита Филипповна Нефедова, супруги Ахметкалиевы, Нургали и Рая, 1937, 1938 годов рождения», - отметили в акимате.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Выборы Политические реформы Общество Выборы-2021
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