101-летнего ветерана поздравили в ВКО

ШЕМОНАИХА.КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области проживает 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Фирсов, который в эти майские дни принимает поздравления с Днем Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники ДУИС по ВКО посетили долгожителя, который проживает в Шемонаихинском районе. Они привезли ветерану коробку с подарками, корзину со свежими овощами, которые были выращены осужденными в теплице учреждения, а также вручили денежный подарок.

В пресс-службе ДУИС рассказали, что ветеран войны родился в крестьянской семье 27 марта 1919 года в селе Васильевка Вадинского района Пензенской области РФ. В 1930 году Алексей Фирсов устроился в колхоз «Красный комбайнер», а в 1937 году окончил Рахмановскую неполную среднюю школу. Дальше работал в Васильевском сельсовете заведующим клубом.

«Алексею Фирсову недавно исполнилось 101 год. Сейчас он чувствует себя очень хорошо, бодро. Серьезных проблем у него со здоровьем нет. По словам самого ветерана, служил он в 267-м артиллерийском полку, сначала рядовым, а затем сержантом, и после командиром отделения», - рассказали в пресс-службе ДУИС.

В феврале 1945 года был направлен на четырехмесячные курсы офицеров по подготовке командиров взводов. В том же году его часть перешла границу и вступила в бой с Японской армией, разбив укрепленный район города Хайлар, она продвигаясь дальше через хребет Большой Хинган. Возле станции Бухэду полку был дан приказ дальше не двигаться и 3 сентября 1945 года Японская армия капитулировала и полк был возвращен на станцию Даурия.

«Я легко находил с ребятами общий язык, здоровье мне помогло в армейской жизни! Соблюдая армейский закон, я привык к четким командным заданиям: сказали – выполняй! Я в армии прослужил 7 лет», – вспоминает ветеран.

После окончания военных действий Алексей Фирсов продолжил служить в Читинской области. Демобилизовался в сентябре 1946 года и вернулся в Пензенскую область. С 1946 года по 1953 год работал учетчиком в колхозе «Красный комбайнер» Вадинского района Пензенской области.

В 1953 году переехал в Казахстан к брату в город Шемонаиху. Сначала работал бухгалтером на Шемонаихинской моторно-тракторной станции, а после ревизором в Шемонаихинском райкоме профсоюзов работников сельского хозяйства. В 1978 году Алексей Игнатьевич перешел в учреждение ОВ 156/6, где работал инженером отдела материально-технического снабжения, а через год он ушел на заслуженный отдых.

Алексей Игнатьевич отец четверых детей. У него 7 внуков, 14 правнуков и 2 праправнука. Ветеран проживает вместе с младшей дочерью в селе Усть-Таловка Шемонаихинского района.





Фото: Пресс-служба ДУИС ВКО



