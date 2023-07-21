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    101 человек погиб, 180 пострадали в результате муссонных дождей в Пакистане

    21 Июля 2023, 09:20

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - 101 человек погиб и 180 пострадали в результате муссонных дождей, продолжающимися в Пакистане с 25 июня, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны. Больше всего от проливных дождей пострадала восточная провинция страны Пенджаб. Здесь погибли 57 человек, 118 пострадали, разрушены 53 дома, передает МТА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

    В городе Лахор также затопило несколько районов, дорожное движение было приостановлено.

    В городе Равалпинди проливные дожди, продолжавшиеся более 12 часов в среду, привели к повышению уровня воды в речках и водостоках до тревожного уровня.

    Как писалось ранее, по меньшей мере 12 человек погибли в среду в результате обрушения стены в городе из-за непрекращающихся проливных дождей.

    Отмечается, что в нескольких районах города выпало до 200 мм осадков.

    По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в общей сложности 25 человек погибли и 41 человек получили ранения в результате ДТП из-за дождя, в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. 60 домов пострадали, погибли 43 головы скота из-за непогоды.

    В провинции Синд на юге страны 10 человек погибли и еще двое получили ранения в результате удара молнии во время грозы в июне.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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