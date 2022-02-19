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1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане
19 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки выявлено 1008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 1 297 609 случаев заражения, из них:
в городе Нур-Султане – 75,
в городе Алматы – 301,
в городе Шымкенте – 6,
в Акмолинской области –53,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 83 ,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 50,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 26,
в Карагандинской области – 96,
в Костанайской области – 97,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 80,
в СКО – 92,
в Туркестанской области – 4. ⠀
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