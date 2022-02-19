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1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане

19 Февраля 2022 08:01
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1008 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки выявлено 1008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 1 297 609 случаев заражения, из них:

в городе Нур-Султане – 75,

в городе Алматы – 301,

в городе Шымкенте – 6,

в Акмолинской области –53,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 83 ,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 50,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 26,

в Карагандинской области – 96,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 80,

в СКО – 92,

в Туркестанской области – 4. ⠀


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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