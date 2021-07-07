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    1000 встреч с населением: Мажилисмены Nur Otan выехали в отдаленные населенные пункты

    7 Июля 2021, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в регионах страны начались встречи мажилисменов – членов фракции партии «Nur Otan» с населением. Особое внимание будет уделено обсуждению актуальных и проблемных вопросов, волнующих сегодня казахстанцев, а также анализу качества реализации предвыборной Программы партии «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» на местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Как отметили в пресс-службе партии, депутаты-нуротановцы посетят не только областные и районные центры, но и отдаленные населенные пункты. Запланированы встречи с трудовыми коллективами предприятий, учреждений здравоохранения, образования для предметного рассмотрения наиболее актуальных вопросов каждого региона. Кроме того, народные избранники проведут приемы граждан.

    Всего же народные избранники проведут более тысячи встреч с избирателями, которые пройдут в два этапа: с 7 по 16 июля и с 19 по 28 августа текущего года. При этом встречи будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм.

    Следует отметить, что в первой сессии VII созыва Мажилиса на рассмотрении Палаты находилось 86 законопроектов, из которых 49 одобрены и направлены в Сенат.

    Как рассказали в партии, члены фракции «Nur Otan» активно пользовались своим правом законодательной инициативы, разработав 10 законопроектов. Ими было направлено 94 депутатских запроса, касательно индустриально-инновационного развития, финансовой, банковской систем, вопросов образования, здравоохранения, социальной защиты, регионального развития и др.

    Автор:

    Мажилис Нур Отан Общество
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