1000 случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

Из них по регионам:⠀

- в городе Нур-Султан – 203,

- в городе Алматы – 138,

- в городе Шымкенте – 31,

- в Акмолинской области – 59,

- в Актюбинской области – 16,

- в Алматинской области – 40,

- в Атырауской области – 55,

- в ВКО – 65,

- в Жамбылской области – 17,

- в ЗКО – 97,

- в Карагандинской области – 142,

- в Костанайской области – 36,

- в Кызылординской области – 6,

- в Мангистауской области – 20,

- в Павлодарской области – 48,

- в СКО – 11,

- в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 396 832 случая.