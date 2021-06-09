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    08:03, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    1000 случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

    Из них по регионам:⠀

    - в городе Нур-Султан – 203,

    - в городе Алматы – 138,

    - в городе Шымкенте – 31,

    - в Акмолинской области – 59,

    - в Актюбинской области – 16,

    - в Алматинской области – 40,

    - в Атырауской области – 55,

    - в ВКО – 65,

    - в Жамбылской области – 17,

    - в ЗКО – 97,

    - в Карагандинской области – 142,

    - в Костанайской области – 36,

    - в Кызылординской области – 6,

    - в Мангистауской области – 20,

    - в Павлодарской области – 48,

    - в СКО – 11,

    - в Туркестанской области – 16.

    Всего в стране подтверждено 396 832 случая.


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