08:03, 09 Июнь 2021 | GMT +6
1000 случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
Из них по регионам:⠀
- в городе Нур-Султан – 203,
- в городе Алматы – 138,
- в городе Шымкенте – 31,
- в Акмолинской области – 59,
- в Актюбинской области – 16,
- в Алматинской области – 40,
- в Атырауской области – 55,
- в ВКО – 65,
- в Жамбылской области – 17,
- в ЗКО – 97,
- в Карагандинской области – 142,
- в Костанайской области – 36,
- в Кызылординской области – 6,
- в Мангистауской области – 20,
- в Павлодарской области – 48,
- в СКО – 11,
- в Туркестанской области – 16.
Всего в стране подтверждено 396 832 случая.