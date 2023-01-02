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    1000 казахстанских школ и колледжей приняли участие в исследовании «PISA для школ»

    2 Января 2023, 18:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1000 школ и колледжей страны приняли участие в международном сопоставительном исследовании Организации экономического сотрудничества и развития PISA-based Test for Schools - «PISA для школ». Это исследование оценивает знания и навыки обучающихся в возрасте 15 лет по трем направлениям: чтение, математика, естествознание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Также исследование позволяет выявить факторы, которые влияют на академическую успеваемость учащихся.

    «В отличие от традиционного исследования PISA, которое является страновым, цель «PISA для школ» заключается в проведении внешней оценки на уровне отдельной школы. По итогам исследования организации образования получат аналитический отчет об уровне функциональной грамотности обучающихся в сравнении с другими школами и колледжами страны и средним баллом стран-участниц основного исследования PISA. Исследование поможет определить сильные и слабые стороны каждой школы или колледжа и принять меры по повышению качества образования на основе полученных данных», - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

    Отметим, что в исследовании «PISA для школ» приняли участие более 33 тысяч казахстанских учащихся со всех регионов страны. Результаты исследования будут известны во 2 квартале следующего года.

    Напомним, что в 2021 году исследование «PISA для школ» успешно прошел валидационный этап в Казахстане. В апробации тогда принимали участие 200 школ страны. По итогам апробационного исследования были сформированы и переданы индивидуальные и групповые отчеты всем школам-участникам исследования.
    Образование Минпросвещения РК
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