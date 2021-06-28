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    1000 долларов за трудоустройство: медработник обвиняется во взяточничестве в Костанае

    28 Июня 2021, 20:09

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сестра-хозяйка организации управления здравоохранения акимата Костанайской области подозревается во взяточничестве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Антикоррупционной службы.

    Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении сестры-хозяйки Костанайской областной организации управления здравоохранения акимата Костанайской области.

    «Она подозревается в подстрекательстве гражданки К. к даче взятки в сумме 1 000 долларов США должностным лицам управления здравоохранения акимата Костанайской области за решение вопроса об её трудоустройстве на должность санитара в Модульную инфекционную больницу Covid-19 города Костаная»,- сообщили в ведомстве.

    Расследование продолжается.

    Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее вины будет принято судом.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае в получении взяток подозревается сотрудник департамента экономических расследований

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Коррупция Здравоохранение
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