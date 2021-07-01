100 жилищных сертификатов одобрено по программе «Шанырак» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора филиала АО «Отбасы банк» Алматы Данагуль Тусупова рассказала о реализации в городе программы предоставления жилищных сертификатов для семей с невысоким доходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данагуль Тусупова на брифинге региональной службы коммуникаций заявила, что жилищный сертификат предоставляется для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам.

«Получить его могут заявители, чей доход не превышает 3,1-кратного показателя прожиточного минимума в месяц. В 2021 году прожиточный минимум составляет 34 302 тенге. Социальная помощь предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. К примеру, если в семье проживает 6 человек, то доход на каждого члена семьи не должен превышать 106 тысяч тенге», - пояснила она.

Также спикер рассказала о порядке предоставления жилищного сертификата. Жилье можно купить только в том регионе, где клиент банка стоит в очереди в акимате. Прием заявок на получение жилищного сертификата стартует в Алматы 2 июля. Причем первоочередное право на их получение будет у первых 2 тысяч обратившихся очередников.

«В Алматы по программе «Шанырак» 99 очередникам по четырем категориям уже одобрено получение жилищного сертификата, по программе «Бакытты Отбасы» одобрено 183 сертификата. Деньги перечисляются на счет очередника в «Отбасы банке», - сообщила Д. Тусупова.

Отметим, что программа «Шанырак» в Казахстане действует на регулярной основе, а вот программа «Бакытты Отбасы» временная, на ее реализацию по республике пока выделено 70 млрд тенге.

Представитель «Отбасы банка» порекомендовала казахстанцам, не имеющим первоначального взноса на приобретение жилья, открыть счета в их банке и начать хоть понемногу копить на первоначальный взнос. Преимуществом накоплений в «Отбасы банке» является государственная премия, а также льготные условия.



