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    100 услуг для граждан и 50 услуг для бизнеса переведут на Еgov mobile

    5 Апреля 2021, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С портала «Электронного правительства» на Egov mobile будут переводить 100 услуг для граждан и 50 услуг для бизнеса. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы выводим госуслуги на мобильные приложения банков. На сегодня через приложения банков второго уровня оказываются 3 госуслуги. Одна из них – переоформление автомобиля. Уже услугой воспользовались более 41,6 тысяч раз, не выходя из дома через мобильные приложения, переоформили автомобиль», - пояснил министр.

    Также теперь граждане при получении госуслуг могут оплачивать государственные пошлины сразу у операторов ЦОНов.

    «Следующее - перевод госуслуг в Egov mobile. Сегодня с портала «Электронного правительства» мы будем переводить на Egov mobile 100 услуг для граждан и 50 услуг для бизнеса. Много нареканий на сервис 1414 со стороны граждан. У нас сейчас до 120 тысяч звонков проходит. Время ожидания доходит до 30 минут. В течение мая среднее ожидание оператора 1414 сократим до 30 секунд, проведем все необходимые технические работы для того, чтобы улучшить качество обслуживания», - заверил Багдат Мусин.

    Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин сообщил, что в те села, куда не могли подключить интернет, планируется предоставлять его с помощью современных спутниковых технологий.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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