100 тысяч учителей планируют подготовить для школ нового формата в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о проводимой работе по повышению качества подготовки педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных направлений в сфере высшего образования является повышение качества подготовки педагогов. Будет разработан стандарт проведения профильной аккредитации педагогических вузов. Также разрабатываются рамки компетенций и профессиональные стандарты педагога, определяющие его профессиональные ценности в соответствии с современными требованиями», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, в рамках проекта «Комфортная школа» планируется подготовить 100 тысяч учителей для будущих школ.

«Перед нами стоят задачи актуализации концепции педагогического образования, стажировки преподавателей университета по программе «Болашак» и широкого применения цифровых и новых технологий», - добавил министр.

Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о разработке стандартов по модели опережающего кадрового обеспечения.



