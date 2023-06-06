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    100 тысяч учебно-тренировочных мероприятий по безопасности детей проведут в РК

    6 Июня 2023, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил о результатах мониторинга летних лагерей и площадок отдыха на предмет безопасности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате работы мониторинга проверена готовность объектов отдыха, усилен санитарный надзор; проведены профилактические мероприятия по соблюдению пожарной безопасности в местах отдыха. На особом контроле сохранность безопасности детей на аттракционах, парках и игровых площадках, а также перевозки детей и их безопасности на дороге. Для обеспечения единых подходов при организации безопасного летнего отдыха с участием центральных государственных, местных исполнительных органов и общественных организаций проведен специальное семинар-совещание», - сказал Гани Бейсембаев на заседании Правительства.

    Также, по его словам, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям разработаны единые подходы к обеспечению пожарной и водной безопасности детей.

    «По результатам мониторинговой работы установлено, что в стране из 218 загородных лагерей 48 расположены вблизи водоемов, а 127 имеют бассейны. Кроме того, детям будут даны рекомендации по безопасности на воде, а также планируется научить их навыкам плавания. Кроме того, в кружках, секциях и оздоровительных центрах планируется проведение более 100 тысяч учебно-тренировочных мероприятий, связанных с безопасностью детей», - сообщил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минпросвещения РК Дети
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