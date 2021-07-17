100 тысяч тонн рыбы планируют произвести в Мангистауской области в 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области в 2030 году планируется произвести 100 тысяч тонн рыбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный телеграм-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В Мангистауской области в городе Актау состоялась встреча по вопросам развития рыбного хозяйства региона.

На встрече приняли участие представители уполномоченного органа по развитию рыбного хозяйства, акимата Мангистауской области, НПП «Атамекен», ОЮЛ «Ассоциация рыбных хозяйств - BD», субъектов рыбного хозяйства и инвесторов готовых реализовывать проекты по выращиванию рыбы в области. Участникам была презентована Программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, где к 2030 году объем выращенной рыбы намечено увеличить до 270 тысяч тонн в год, в том числе в Мангистауской области до 100 тысяч тонн в год.

В регионе планируется расширить мощности действующих хозяйств, создать 20 садковых, 1 прудовое, одно хозяйство с замкнутым циклом водообеспечения по выращиванию карповых, осетровых, лососевых видов рыб. В ходе встречи председатель Комитета рыбного хозяйства Жунусов Н.Т. проинформировал присутствующих о мерах государственной поддержки рыбоводства, в том числе субсидирования, созданных условиях для субъектов занимающих разведением рыбы и совершенствование законодательства.

Субъекты рыбного хозяйства и инвесторы обменялись мнениями по вопросам повестки дня и обсудили актуальные вопросы развития рыбоводства в регионе. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Мирзагалиев М.М. ознакомился с работой рыбоводного хозяйства ТОО «Kazakh osseter», использующего установку замкнутого водообеспечения, а также с проектами по выращиванию осетровых и лососевых видов рыб. В частности, с проектом «Создание садкового рыбоводного хозяйства на заливе Инжу-Маржан по выращиванию лососевых видов рыб», производительностью 30 тыс. тонн в год к 2030 году, с вложением порядка 27 млрд. тенге инвестиций.

Также, ознакомился с проектом «Строительство завода по выращиванию осетровых видов рыб производительностью 400 тонн товарной рыбы и 50 тонн икры в год на территории СЭЗ «Морпорт Актау» с вложением порядка 10 млрд. тенге инвестиций.