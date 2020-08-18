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    100 тысяч постоянных рабочих мест будет дополнительно создано в  РК

    18 Августа 2020, 10:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет дополнительно создано 100 тысяч постоянных рабочих мест в смежных отраслях. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оптимизирован перечень инфраструктурных проектов с акцентом на создание постоянных рабочих мест и улучшения социальной инфраструктуры регионов. После завершения этих проектов будет дополнительно создано 100 тысяч постоянных рабочих мест в смежных отраслях», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что в четырех регионах наблюдается хорошая динамика реализации мер по поддержке занятости.

    «В целом, в четырех регионах в реализации мер поддержки занятости следует отметить хорошую динамику. Это Шымкент, Жамбылская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. Низкие показатели в Западно-Казахстанской области», - добавил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Занятость
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